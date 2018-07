senza freni. Dopo le dichiarazioni ai tifosi sulla vendita ai cinesi , il presidente del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia per fare nuovamente il punto sul mercato degli azzurri."Se ho detto che sono io il Matador? Vero”."Morata piace? Falso”."E' fatta per Arias? Falsetto, ho già detto che è in lizza dei nostri pensieri decisionali ma ci sono altri 5-6 nomi. Non c'è nulla di ancora definito”."Contatti con l'agente di Cavani? Non ho mai chiamato suo fratello”."Digne? Notizia falsa perché Ghoulam a metà settembre starà con noi. Digne non so chi sia, non rientra nei nostri piani”."Rodrigo? Falso che ha clausola da 50 milioni. E' innegabilmente un giocatore di grande effetto e capacità. Un bel profilo, ma noi abbiamo così tanti giocatori e sarebbe afre un torto agli altri. Lasciamo che Ancelotti mi dica che di questi 8 attaccanti ci sono 3 che non ci servono. Solo allora prenderemo un Rodrigo in considerazione”."Grassi alla Spal? Il diritto di recompra è vero. Non capisco perché la Spal continui a ciurlare nel manico, sa che il ragazzo vale 15 milioni. Se non sarà così preferisco tenerlo o prestarlo all’estero"."Darmian? A chi non piacerebbe, gioca sulle due fasce. Bisogna fare i conti”."Scambio Mertens-Florenzi? Amo molto Dries, me lo tengo. Alla Roma forse è passata in mente questa cosa”."Rinnovo Koulibaly? Non c'è bisogno da prove di rinnovo, fa parte della famiglia. E' talmente educato che non ci saranno problemi da parte nostra”."Chiesa? Mi sono incontrato con lui un mese fa con Della Valle e mi ha detto che non l'avrebbe ceduto e qualora l'avesse venduto sarei stato il primo ad essere chiamato”."Domani a Parigi per Cavani? Al Matador non si negherebbe mai un appuntamento, sono anni che non lo vedo. Se questo significasse una sua venuta a Napoli sarebbe impossibile. Quando leggo che il PSG lo valuta 55 penso che io gliel'ho venduto io a 63. Non permetterei mai ai francesi di recuperare quei soldi"."Ochoa? Non lo so, non mi ha informato con Giuntoli. Non sarebbe male come profilo”.