Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto chiarezza su tutte le questioni di mercato al termine del vertice in Prefettura sullo stadio San Paolo: “C'eravamo tutti, quello che ci preme è mettere in sicurezza al più presto lo stadio per disputare partite nazionali ed internazionali. Abbiamo trovato con le forze presenti una modalità per poter fare i lavori con meno disagi possibili per i tifosi. I tifosi vanno rispettati al 100%, lavoreremo in accordo affinché non ci siano problemi e situazioni che restringano le possibilità di fruire delle partite. Tempi di lavoro? Oggi siamo usciti e sono qui a parlare con voi, altrimenti sarei andato via adombrato. Sediolini? Verranno sostituiti, preparando le condizioni per poterli sostituire entro e non oltre il 30 di aprile”.



PORTIERE - “Meret o Areola? Ah quanto rompete, non vi preoccupate… la porta sarà coperta. Adesso andate in pace, abbiamo parlato del San Paolo ed è ciò che vi aspettavate. Molti di voi hanno scritto che ero a Parigi per Areola, invece ero lì per l'ECA per parlare del calcio tra il 2024 ed il 2027”.



DE MAGISTRIS - “Era seduto anche lui con noi, era sorridente. Siamo sempre sereni, del resto il calcio Napoli è al centro della città: tutti ne conoscono l'importanza, siamo qui per lavorare per il calcio Napoli, dal sindaco al Questore”.



FABIAN RUIZ - “Io ho fatto l'offerta di 30 milioni della clausola, se non si rimangiano la clausola...".



AREOLA - "Ancelotti vuole convincermi su Areola? E' solo una questione… io metto Areola qua, e metto anche altri qua, non è che uno sia meglio di un altro: è tutto da vedere. Bisogna vedere come giocherà la squadra, attaccando e difendendo: le sorti di un portiere dipendono da tutto il contesto. Ci sono altri tre nomi che non posso fare, chi vivrà vedrà”.



HAMSIK - “Volevo 35 milioni di euro, tutti dicono 30 e me ne hanno offerti 15. Anzi, nemmeno: un giocatore che giocava in Cina, e per me uno che gioca in Cina ha dimenticato come si gioca in Italia ed Europa. Se non mi portano 30 milioni entro lunedì, diventano 40”.



SARRI - “Chelsea? Non l'ho sentito, sapete il mio ritornello 'Marina, Marina, Marina…' Sarri vuole portarsi Albiol al Chelsea? Siete sicuri che Sarri finirà al Chelsea? Chi vivrà vedrà…".