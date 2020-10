dopo la vittoria del "Sì" al recente referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. L'unione di queste recenti notizie potrebbe sembrare una pagina di Lercio e invece, purtroppo, è la dura ridicola realtà. Quella realtà che fa perdere ogni confine tra le nostre competenze, conoscenze, esperienze e quelle tematiche in cui la nostra opinione pubblica non è richiesta.Ormai si sta facendo sempre più largo la teoria dello scrittore Robert Louis Stevenson, secondo il quale la politica sarebbe l'unica professione per la quale non si considera necessaria nessuna preparazione specifica, ma proprio questo mantra è causa della deriva che la nostra classe politica sta prendendo. Quella stessa deriva che, per carità, ma più sobri e con toni decisamente meno da talk show. Basti pensare ai tanti cantanti e musicisti impegnati nel sociale o a tanti calciatori impegnati in associazioni a favore di minoranze e popolazioni economicamente arretrate. In entrambi gli ambiti le invasioni di campo si limitano a opinioni legate a un impegno sociale (azione o opinione che sia) più che a una sparata partitica e populista. Di musicisti e calciatori (o ex calciatori) socialmente impegnati è pieno il mondo e spesso le loro parole sono un toccasana per le nostre menti. Basti pensare ai vari("Il mio terzo tempo") che si rivolge al pubblico su temi importanti come l'omofobia, razzismo e giustizia sociale e condivisione; nella musica l'album di Bruce Springsteen prossimo all'uscita (sarà negli store dal prossimo 23 ottobre). Il ritorno del Boss dopo 8 anni con la E Street Band è una lettera personale che non tralascia i soliti sguardi più universali tipici della rockstar del New Jersey. Basti pensare a Rainmaker, un brano nato come ritratto di George W Bush che però ora si conforma meglio al personaggio di Donald Trump, in vista anche delle prossime elezioni presidenziali.