Nel difendere Lorenzo Insigne dalle critiche piovute su di lui dai tifosi dopo il rigore sbagliato con la Juventus e che ha portato l'attaccante italiano a sfogarsi dopo il gol siglato contro il Sassuolo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare ad una delle sue uscite.



Parlando a Sky Sport De Laurentiis ha infatti commentato: "​Contro il Salisburgo sarà una partita molto complicata. Le parole di Insigne non vanno interpretate, essere delle persone pubbliche in Italia ti crea problemi. Lasciate anche i calciatori avere una loro capacità democratica di esprimersi, non fate i fascisti del piffero".