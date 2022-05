Il saluto ai tifosi, le emozioni per l'addio di Insigne, la vittoria davanti al pubblico del Maradona. Tutto fatto, il Napoli adesso ha l'ultimo impegno da onorare prima di salutare la stagione. Domenica la gara contro lo Spezia in Liguria, che non conterà tanto sotto il profilo del risultato - visto il terzo posto acquisito e ufficializzato - però potrebbe consentire a qualcuno di trovare maggior spazio. Il classico turnover di fine anno.La sua prima annata sulla panchina del Napoli può considerarsi soddisfacente, avendo centrato l'obiettivo del rientro in Champions League. Resta, però, il rammarico per uno scudetto che era ampiamente alla portata ma tutto il lavoro è stato vanificato in poco più di due settimane. C'è stato un breve periodo di profonda delusione e rabbia da parte dei sostenitori azzurri, ma adesso è tempo di iniziare già a pensare al futuro.Già diversi incontri nel corso di queste settimane tra i due per capire come costruire il Napoli che verrà.e soprattutto che abbia tanta fame e voglia di dimostrare tutto il valore.con la necessità (da almeno un anno) di ridimensionare gli stipendi complessivi e di scendere al di sotto dei 100 milioni lordi.Un'eccezione riguarderà Koulibaly, che oggi ne guadagna 6. Il suo contratto è in scadenza, perderlo non è tra le prime idee del Napoli ma il suo contratto scadrà tra un anno e bisognerà intervenire. La società sembra disposta a offrire un quadriennale da 5 milioni, ma l'offerta ancora non c'è.- Nelle lunghe chiacchierate tra De Laurentiis, Spalletti, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli,Su tutte quelle di: il portiere colombiano sarebbe un punto di riferimento importante e non vuole perderlo, per il difensore senegalese un anno fa si diceva disposto ad incatenarsi pur di non vederlo partire. Già saluterà Insigne, perdere altri due uomini chiave sarebbe complicato per il tecnico toscano. Inoltre,- Nel frattempo si lavora intensamente per costruire il Napoli che sarà. Tra i pali il dubbio più grande, con il contratto diche scadrà tra un mese eche non garantisce tanta sicurezza a Spalletti. Nella linea sicuro il movimento sulla fascia mancina: uscirà Ghoulam dopo otto anni con la maglia azzurra, al suo posto servirà un terzino di livello.la società spagnola chiede 15 milioni cash anziché i 20 previsti dalla clausola, De Laurentiis mette sul piatto non più di 12 milioni pagabili in più anni. La trattativa non è ancora chiusa ma i presupposti sono buoni affinché l'affare vada presto in porto. L'alternativa porterebbe il nome di Fabianodell'Empoli, con il conseguente addio di(avendo lo stesso procuratore che non vuole un ballottaggio tra i suoi assistiti). Servirà anche riempire lo slot del quarto difensore, visto il rientro dial Manchester United.- A centrocampo la prima operazione da fare è quella diPromosso a pieni voti, il camerunense diventerà presto a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Napoli.. L'ex Betis non ha mai nascosto la volontà di tornare in Spagna eIl Barcellona lo segue e sarebbe anche pronto ad affondare il colpo, ma prima dovrebbe partire de Jong. Nel frattempo verrà valutatonel prossimo ritiro estivo di Dimaro e in caso di partenza di Fabián si andrà alla ricerca di un calciatore capace di giocare tra le linee come- Dopo dieci anni dirà addio Insigne. Un vero e proprio attacco rinnovato, il Napoli cambierà tanto senza il suo capitano. Ima il club si guarda attorno non perdendo mai di vista i varidel Sassuolo,dell'Udinese,del Feyenoord. Con lo spostamento di Lozano a sinistra eche non sembra convincere fino in fondo Spalletti (solo 50' circa nelle ultime 5 partite), si andrebbe alla ricerca anche di un esterno destro. Come ad esempio, mai uscito dai radar azzurri.intanto gioca e segna, i gol di testa stanno diventando una specialità della casa. Le sirene inglesi, però, si iniziano a far sentire. Su di lui Newcastle, Arsenal e Manchester United. Dovesse arrivare la famosa offerta di 100 milioni, De Laurentiis la accetterebbe. Servirebbe, dunque, il sostituto. L'interesse continua a essere in casa Sassuolo,Ci sarà tanto lavoro da fare ai piedi del Vesuvio.