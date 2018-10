Come riferisce un'agenzia Ansa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato l'elezione di Gravina alla presidenza federale: "Gravina è la scelta giusta, conosce il mondo del calcio e soprattutto non guarda al passato ma al futuro. Con lui ci siamo subito capiti, ha presentato un piano molto completo e complesso. Bisogna anche considerare che ha un mandato di due anni, poi ci sarà una nuova elezione e se farà bene, come sono convinto, sicuramente poi avrà un altro quadriennio per modificare ampiamente questo modello del calcio. Bisogna fare una rivoluzione e mi auguro che Gravina nei prossimi due anni riesca a rimediare, la sua forza è di far fare al Governo immediatamente delle riforme sostanziali".