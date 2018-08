Aurelio De Laurentiis ha presentato il nuovo Bari in conferenza stampa: "Il club deve arrivare in A il più rapidamente possibile. Il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, abbiamo scelto un allenatore di Serie C che ha deciso di scendere in D. Bari e Napoli saranno realtà diverse, ma con la stessa madre, che è la Filmauro".



SULLO STADIO - "Questo San Nicola vale cento volte il San Paolo, complimenti al vostro sindaco, vorremmo anche noi a Napoli un sindaco così. Pochi biglietti per Napoli-Milan? Qui si pensa ancora al tifo da stadio. Il Napoli ha 40 milioni di tifosi al mondo, sono in pochi quelli contro di me, qualche centinaio delle Curve. Poi ci sono giornalisti che aizzano la gente contro di noi. Quando sono arrivato a Dimaro sui giornali leggevo una marea di fake news, dopo la mia rubrica in radio si sono tutti calmati scrivendo la verità".



IL 'NUOVO' BARI - "Il logo del nuovo Bari lo stiamo ancora decidendo, le maglie le abbiamo scelte quattro giorni fa con Kappa: ne avremo una rossa, una bianca e una nera. Servono almeno dieci giorni per avere a disposizione un programma chiaro di abbonamenti e ticketing, ma dovremmo essere in tempo per l’avvio del campionato. I prezzi saranno gli stessi sia in D che in caso di C, è un nostro regalo alla città di Bari. L’abbonamento unico per le Curve costerà 90 euro".



SU FILIPPO GALLI - "E' una persona straordinaria che ha lavorato tanto al Milan. Ieri sera abbiamo parlato tanto, ora devo mettere in pista un gruppo di lavoro".



SULLA SERIE C - "Non abbiamo mollato nulla e rispettosamente assistiamo a questa ricomposizione di un calcio disgregato: la Figc è commissariata, ci sono situazioni in fieri. Non sappiamo se la B sarà da 19 o 22 e, di conseguenza, tutto quello che verrà. Non tiriamo la giacchetta a nessuno. Un uccellino mi ha detto che la Serie D non parte il 2 ma il 15. Meglio, abbiamo più tempo per organizzarci".