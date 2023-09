L’avvocato Mattia Grassani, che ha già difeso il Napoli nel caso legato all’acquisto di Victor Osimhen, ha commentato a LaPresse l’iscrizione nel registro degli indagati a Roma del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, con l’accusa di falso in bilancio: “Il caso Osimhen è definitivamente archiviato a livello di giustizia sportiva. A livello sportivo 90 su 100 non può cambiare nulla, potrebbe cambiare qualcosa se per i fatti su cui sta indagando la procura emergessero cosa nuove che i magistrati sportivi non hanno valutato prima. E a Roma adesso non c’è nulla se non un fascicolo per il reato di falso in bilancio per il quale i giudici potrebbero archiviare anche sulla base del precedente di Orsolini, che può tranquillizzare il Napoli”.