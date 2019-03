Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis parla di mercato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Milik e Zielinski fanno parte della famiglia. E a meno che qualcuno di noi non si innamori di altro, immagino che siano dei nostri anche in futuro e per lungo tempo".



"Lozano e Fornals mi piacciono, ma questo non basta. Ogni anno entrano nuovi attori, che mesi prima non godevano di attenzione: noi stiamo al gioco, anche se adesso le figure dei procuratori rendono più complicate situazioni apparentemente semplici".