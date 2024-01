De Laurentiis: 'Osimhen andrà al Real, PSG o Premier. Per Mourinho niente Napoli'. Poi conferma Zielinski all'Inter

Emanuele Tramacere, inviato in Lega

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, all'uscita dall'assemblea in Lega Serie A, a Milano: "Incontro educato con Gravina, ognuno ha posizionato i propri pensieri. Vedremo quello che si potrà fare per cambiare il calcio italiano".



SUGLI ARBITRI - "L'inchiesta delle Iene lascia il tempo che trova, non ci sono prove quindi non si possono fare accuse. E' stato spettacolarizzato il pettegolezzo, se invece non lo fosse devono dimostrarlo".



SUL MERCATO - "Quando si viene beffati dalle istituzioni, vedi Infantino per la Coppa d'Africa, e hai due giocatori in meno e parecchie partite, devi correre ai ripari. Ci sono mancati due terzini, abbiamo cambiato l'allenatore: abbiamo avuto tanti problemi. Mazzarri finora ha fatto il suo, mi sta simpatico".



SU MOURINHO - "Non c'entra nulla col Napoli, stava alla Roma. Ora è libero, è un grandissimo allenatore, simpatico e irruento. Amo i portoghesi, ma il suo destino è fuori dall'Italia, non a Napoli",



SU OSTIGARD - "Serve al Napoli, ora vediamo. Serve sperimentare gli acquisti".



SU OSIMHEN - "Le parole? Lo sapevamo, la trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. Sapevamo sarebbe andato al Real, al PSG o in Premier":



SU ZIELINSKI - "E' stato otto anni a Napoli, prima o poi le storie finiscono. Se vuole restare lo abbracciamo, se vuole partire perché il procuratore sente l'odore del denaro, lo convincerà ad andare via dal Napoli. Qui prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma col sorriso":