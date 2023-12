Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro.



Uno alla “Società Sportiva Calcio Napoli* - Leone d'Oro per Meriti Sportivi.



Uno personale, Leone d'Oro per l'Imprenditoria pic.twitter.com/BmOG4LqRT7 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 15, 2023

Il patron delè stato premiato con duespeciali alla Biennale di Venezia uno dei due premi, ha confermato il numero uno azzurro è per lo scudetto del Napoli. Ecco le sue parole"Sono arrivato nel mondo del calcio che non sapevo nulla, venivo dal basket avendoci giocato da bambino pur essendo molto basso. Quando dicevano 4-4-2 non riuscivo a capire, dicevano c'è anche il 4-3-3, ah beh...ma è stata un'impresa di vita straordinaria. Questo vale per tutti i settori della professione, anche nel cinema è stato fondamentale"."Due anni fa ho dovuto riportare gli stipendi a 90 milioni dopo che ero arrivato a oltre 140. Lo ha dovuto fare anche il Milan"."Domani arriva il Cagliari di Ranieri, che fu molto fortunato lo scorso anno con un gol al novantesimo contro il Bari valso la promozione in Serie A".