Al di là delle polemiche, sempre più violente e continue col Comune, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis guarda al futuro e inizia a pensare seriamente all'idea di costruire privatamente un nuovo stadio e un nuovo centro sportivo per il club azzurro. E' quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, secondo la quale il prossimo 13 settembre De Laurentiis riceverà negli uffici della Filmauro il sindaco di Melito, piccola frazione alle porte della città individuata come area idonea per il nuovo progetto.



Nel vertice, si discuterà della possibile costruzione del nuovo centro sportivo del Calcio Napoli, una sorta di accademia azzurra, e quello del nuovo impianto dove disputare le gare interne. Per quanto concerne il nuovo centro di allenamento, che prenderebbe il posto di Castelvolturno, l'iter amministrativo è stato avviato e a disposizione ci sono 209.400 metri quadrati di cui 88.600 nel territorio di Mugnano e 120.800 in quello di Melito. Sul fronte stadio, a disposizione ci sarebbero di 883.540 metri quadrati così divisi: 265.814 nel Comune di Melito e 617.726 in quello di Casandrino.