«Con la Var bisogna essere lineari. Già per quello che è successo l'anno scorso avrei da ridire, molto da ridire. E magari avrei pure potuto chiedere un risarcimento milionario. Ma io guardo avanti, non guardo mai a quello che è successo nel passato»: così Aurelio De Laurentiis al Mattino. Aggiunge il patron deel Napoli: «Lo hanno voluto, e hanno fatto bene, per dare dignità agli arbitri che erano stati travolti dallo scandalo di Calciopoli: bisognava cancellare quella ignominia. Ma se si va in giro e si sentono ancora migliaia di tifosi dire visto, non è cambiato nulla?, vuol dire che così ancora non va. C'è una cabina di regia con altri arbitri. Loro già fermano il gioco ma lo facciano più spesso e siano più incisivi nei confronti del direttore di gara. Se non si fa così, allora gatta ci cova, questo Var potrebbe essere una manovra per condizionare il campionato.

Dopo Inter-Juventus Orsato non ha più diretto in serie A dei big match. Che ne pensa?

«Non mi fate pensare male!»