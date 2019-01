Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è presentato a sorpresa nella sala stampa dello stadio San Paolo per commentare la vittoria ottenuta sulla Lazio. Una vittoria particolare, perché arrivata con la squadra in netta emergenza per le squalifche. Una su tutte è rimasta indigesta al patron degli azzurri, quella di Kalidou Koulibaly per cui è stato respinto il ricorso nei giorni scorsi. E proprio al giudice federale che ha confermato la squalifica, Piero Sandulli, De Laurentiis ha voluto dedicare la vittoria.



POLEMICA - "Abbiamo fatto una bella partita, vero? Abbiamo dimostrato che nonostante le assenze importanti la squadra sa giocare in maniera straordinaria. Abbiamo preso tanti pali e costruito tanto oggi. Voglio ringraziare un napoletano doc come il professor Sandulli, al quale dedichiamo questa partita".