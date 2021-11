per il rinnovo di contratto sono tanti,. Come, intendiamo: una quantità di denaro che trasformerebbe la vita di (quasi) tutti noi. Mae al capitano del Napoli, allora la loro dimensione cambia in modo radicale e quegli stessi tre milioni e mezzo diventano pochi,: una propostaInsigne adesso guadagna. Del Napoli non è solo il capitano bensì anche il simbolo, l’anima: perché è napoletano, perché è tifoso. Ma, soprattutto,, oltre che un titolare fisso dellaregina d’Europa. E’ un campione, insomma, a tutti gli effetti. Eppure - come dice (senza dirlo) il suo procuratore -. L’offerta di De Laurentiis porterebbe Lorenzo a prendere la metà, euro più euro meno, di questi suoi compagni. Visto che si tratta di un calciatore nel pieno delle forze e della maturità, è scontato che siaC’è chi intravede, nella proposta,nei confronti di Insigne: vediamo se hai il coraggio di rifiutarla e di lasciare Napoli. C’è anche chi, al contrario, ci scorge: consapevole che l’offerta non potrà mai essere accettata, questa sarebbe la mossa del presidente per liberarsi del capitano, facendo in modo che sia lui a dire di no (infatti alcunise la sono subito presa con Lorenzo, dandogli del). Già, ma perchédovrebbe avere la volontà di fare fuori Insigne? Che i due non si amino, soprattutto dall’epoca de, è un dato di fatto; che la scelta sia comunque illogica, è evidente. A maggior ragione con il Napoli in lotta per lo scudetto: l’esplosione del caso Insigne potrebbe condizionare la corsa al vertice degli azzurri, spaccando l’ambiente.De Laurentiis dà sempre l’impressione di voler creare caos all’interno dello spogliatoio del Napoli, quasi fosse uno sfizio. Stavolta peròe i danni potrebbero essere devastanti anche per la squadra di. Una piccola follia, insomma.@steagresti