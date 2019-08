Proprio in queste ore nel capoluogo campano è in corso un. L'infortunio rimediato ieri nella partita contro l'ADO Den Haag non sembra così grave e non rischia di far saltare la trattativa. Dopo aver trovato un', ora il Napoli è al lavoro per fare altrettanto con l'entourage del calciatore. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com