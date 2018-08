Come svela Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha convocato il 13 settembre alla Filmauro il sindaco di Melito Antonio Amente. Individuate le due aree dove costruire l’accademia azzurra e l’impianto:

"Per la realizzazione di Centro sportivo e stadio a Melito è arrivata un’accelerata da parte di Aurelio De Laurentiis. Il 13 settembre nella sede della Filmauro a Roma il patron del Napoli incontrerà Antonio Amente, sindaco del Comune alle porte di Napoli. Sul tavolo finirà un doppio progetto non da poco: quello del nuovo centro sportivo del Calcio Napoli, una sorta di accademia azzurra, e quello del nuovo impianto dove disputare le gare interne. Due progetti che potrebbero cambiare il futuro del club azzurro.

La conferma dell’appuntamento è arrivata sabato scorso durante la partita al San Paolo tra Napoli e Milan. Il risultato era ancora sul 2- 0 a favore dei milanesi quando Amente, tifosissimo azzurro, ha scritto a De Laurentiis: “Presidente tranquillo che rimontiamo e vinciamo 3- 2”. Parole profetiche, seguite da altri messaggini tra i due, con il patron del Napoli che ha fissato l’appuntamento con il sindaco di Melito per il primo giovedì della seconda settimana di settembre.

Amente si presenterà a Roma con mappe, foto e descrizioni delle due aree interessate. L’area destinata a ospitare l’accademia del calcio azzurro, che potrebbe dare casa anche alla primavera e alle squadre giovanili, voluta da De Laurentiis, sorge tra i comuni di Melito e Mugnano. A disposizione ci sono 209.400 metri quadrati di cui 88.600 nel territorio di Mugnano e 120.800 in quello di Melito"