Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella sua visita allo stadio San Paolo: "Mi piacciono i nuovi spogliatoi, ora bisogna ottimizzarli, metterli a punto e collaudarli perchè dietro l'angolo ci può essere sempre l'intoppo perchè è chiaro che quanto fai dei lavori non tutto può funzionare alla regola. Fare le cose all'ultimo è una prerogativa di Napoli. Mio padre è andato via da questa città negli anni trenta e non ci è più ritornato se non casualmente. Aveva sempre questo problema di quando incontrava i napoletani e non mantenevano mai temporalmente gli impegni. Nel cinema c'è disciplina, altrove non esiste: a Napoli manca proprio del tutto anche se qui ci sono tantissimi imprenditori di altissimo livello che hanno il braccino corto e non vedo allo stadio da 15 anni. I lavori fatti li conoscevo su carta, diciamo che rispondono a quello che avevamo concordato".