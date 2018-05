L'edizione odierna de La Repubblica ha analizzato la situazione tra Sarri e De Laurentiis: "Sarri non ha sciolto i tanti dubbi che lo attanagliano e le sue parole fanno pendere la bilancia verso l’addio. Le incertezze del tecnico di Figline, dunque, sono legate al nuovo ciclo che il Napoli dovrà cominciare. Ma al di là degli scenari, sarà fondamentale un chiarimento con De Laurentiis. Sarri non ha gradito le esternazioni sulla gestione della rosa e il paragone cinematografico che, a suo avviso, ha sminuito i risultati ottenuti. Il Napoli, invece, chiederà una gestione diversa perché i nuovi acquisti dovranno essere immediatamente protagonisti. Necessario, dunque, ritrovarsi faccia a faccia per cancellare le incomprensioni e decidere se andare avanti oppure no. Senza ovviamente dimenticare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro, diventata cruciale nella risoluzione del rebus. Il Napoli non libererebbe gratis il suo allenatore e pretenderebbe il pagamento dell’importo pure se Sarri dovesse restare inizialmente fermo e poi accettare l’offerta di un’altra squadra a stagione iniziata. Un muro che lascia poche possibilità a Sarri, che attende novità dal Chelsea: il club londinese non ha ancora presentato una proposta ufficiale. La Premier intriga il tecnico azzurro ma il Napoli non può più aspettare perché all’orizzonte c’è una stagione da programmare".