Intervistato dal Corriere dello Sport, nell'anteprima in prima pagina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attacca senza paura Maurizio Sarri, prossimo avversario in finale di Coppa Italia: "Sarri mi ha tradito con la scusa più volgare, quella dei soldi. Lo avevo voluto io e lui è andato via con quella scusa. Ancelotti? Dovevo mandarlo via alla fine del primo anno...".