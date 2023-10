Il tentativo di De Laurentiis non è andato a buon fine eper il momento,Una situazione che non sarà semplicissima da gestire, considerando la sfiducia pubblica data dal presidente del Napoli e la ricerca di un tecnico proprio per sostituire l'allenatore francese. Inevitabilmente si dovrà andare avanti, provare a superare i problemi e i primi passi sono già stati fatti.prima da lontano e poi fisicamente. Infatti, il patron azzurro nella giornata di ieri. Chiedendogli poi di ricompattarsi, in vista della full immersion di impegni in programma da qui a un mese.- Oltre la chiamata, ecco i fatti:. Sarà spesso presente nel quartier generale del Napoli seguendo il tutto con attenzione. L'obiettivo è far sentire la sua presenza, cercare di ricompattare la squadra, avere confronti più diretti con l'allenatore.come nella primavera del 2022 in seguito a quel famoso Empoli-Napoli 3-2, quando la panchina difu messa in discussione.La fiducia non è ai livelli massimi, però Conte ha rifiutato e l'alternativanon convince al 100%, altrimenti De Laurentiis ci avrebbe puntato immediatamente ma i discorsi non sono stati approfondi con l'ex Marsiglia. Sarà un mese di prova per Garcia,, con il primo che in questi giorni. Non lo hanno toccato le voci, neanche la ricerca di Conte e lo spettro dell'esonero. Sguardo dritto e obiettivo ancora ben chiaro, si torna al lavoro.