Presente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dell'incontro su "Il Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi",ha parlato di tanti argomenti, partendo dal suo Napoli, passando per la cessione del Bari, fino ad arrivare all'ultimo match, quello contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:- "La mia famiglia ha un legame importante con Partenope, viene da lontano. Se non fossi stato tifoso del Napoli sarei rimasto 19 anni? Io sono tifoso di Napoli città, una territorialità centrale a livello europeo come nei secoli passati. Combatto ancora per privilegiare l'immagine di Napoli in tutto il mondo. Lotto per equiparare il sud al nord".- "Mi chiedono cosa succederà se dovesse essere promosso il Bari in Serie A. Lo cederemo a chi darà garanzia di saper gestire una squadra di calcio come un'opera di ingegno".- "Ho chiesto alla FIGC di studiare un modo che consenta alla società di avere la procura del calciatore, i procuratori sono un grosso problema. Perché i contratti devono essere di cinque anni e non posso farlo di otto? Dopo i due anni, specialmente se un calciatore ha cambiato agente e quest'ultimo non ha ancora guadagnato, inizia a rompere le palle. Così spinge per la cessione e prendere le commissioni. Mino Raiola, pace all'anima sua, guadagnava 30-50 milioni sulle spalle dei club con le commissioni".- "Fumogeni, petardi, non li faccio entrare per i nostri tifosi. Non so come abbiano fatto quelli della Lazio e hanno mandato all'ospedale un bambino. In Inghilterra hanno allontanato gli hooligans riempendo gli stadi di famiglia, da noi invece fanno alzare i bambini e cacciandoli. Questi atteggiamenti sottintendono 'Il Napoli siamo noi'".- "Con la Lazio è stata una sconfitta salutare. Altrimenti uno si siede. Sarri è stato molto paraculo, anziché giocare come al solito si è coperto. Poi Kvaratskhelia purtroppo ha messo la palla sui piedi di Vecino".- "Mi auguro entrambi".