Il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus ha fatto discutere, ma neanche in maniera eccessiva, dalle parti di Napoli. Ciò che ha scatenato l'ira di alcuni tifosi e soprattutto di De Laurentiis sono le parole dell'ormai ex ds azzurro che ha dichiarato di essere juventino fin da piccolo. Un'uscita che non è piaciuta affatto al presidente del Napoli che oggi in conferenza stampa ha detto che se l'avesse saputo se ne sarebbe liberato prima.



Il patron rincara la dose e ai microfoni della RAI aggiunge: "Francamente non me l'aspettavo, sono rimasto basito e sorpreso perché non capisco allora che cavolo sia venuto a fare a Napoli".