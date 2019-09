Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport, affrontando anche i temi dei rinnovi di Mertens e Callejon: "Sono innamorato di loro. Dries è un grande conoscitore del calcio, lo definisco un colto di pallone. Gli ho detto: 'quando sarai stufo di giocare, perchè non lavori con me? E' un piacere sentirti parlare e le tue frasi danno sicurezza a chi ti ascolta'. Callejon lo considero un fedelissimo, uno di famiglia: è ormai diventato napoletano, i suoi figli sono cresciuti a Napoli e sicuramente avranno l'inflessione partenopea. Mi auguro che vogliano rinnovare il contratto, sono a disposizione per entrambi. Sempre senza fare follie...".