Arrivato a Liverpool per presenziare al pranzo di gala in vista della sfida fondamentale di Champions League del suo Napoli contro i Reds, il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato così la gara ai microfoni dei cronisti presenti.



LA GARA - È una partita molto importante, la Champions è una competizione straordinaria, ovvio che tutti la viviamo con la voglia di far bene.



IL GRANDE ACQUISTO - "Il grande acquisto della stagione è Carlo Ancelotti, bisogna dargli il tempo di risanare quanto datogli, sono felice di aver trovato un collaboratore come quelli che trovo nel mondo del cinema".



IL PASSAGGIO DEL TURNO - "Uscire dalla Champions o continuare non cambia nulla. Il Napoli non è un ciuccio, ma un cavallo. Abbiamo tenuto le sue briglie per cercare di raggiungere il traguardo e stare in Europa ed andare avanti sempre".



CRESCERE - "Noi cerchiamo di essere una famiglia nella quale si cresce, sono tutti divi e star perché tutti sono padroni della loro libertà".