"Abbiamo bisogno di staccarci un po'". La coppia composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante scoppia di nuovo nel bel mezzo dell'estate, ma questa volta il motociclista Andrea Iannone, la cui situazione sentimentale è altrettanto complicata fra la rottura con Belen e il flirt con la Buccino, non c'entra.



La De Lellis era tornata fra le braccia di Damante dopo le prime corna di lui (su cui ci ha scritto un libro) e lasciando proprio Iannone per un ritorno di fiamma che sembrava poter essere definitivo. I due si sono mostrati a lungo insieme, ma l'aria di rottura è tornata a farsi pesante negli ultimi giorni in cui, entrambi, hanno confermato di aver bisogno di tempo per riflettere.



Non è un caso che tante delle ultime foto della bellissima Giulia siano in solitaria seppure sorridente e con un fisico sempre più invidiabile. Ecco le foto nella nostra gallery, appuntamento alla prossima puntata.