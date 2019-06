Il momento chiave è stato venerdì notte, oltre tre giorni fa., dopo tre settimane di trattative intense (ma finite male) con il Barcellona prima, con il Paris Saint-Germain poi. Da quel momento si è entrati nel vivo:per 70/75 milioni di euro, da questo punto di vista c'è totale fiducia. Ma comprerà de Ligt chi riuscirà ad accontentare in maniera definitiva le sue pretese di ingaggio sostenute da- In queste ore di continue telefonate e scambi di mail con l'agente di mezzo e il fedelissimo Pavel Nedved, il ds Fabio Paratici ha saputo che può chiudere per de Ligt e ha il sì del giocatore ma deve soddisfare le richieste di Raiola. Ben 12 milioni di euro all'anno fissi e garantiti più bonus importanti oltre i 15 milioni, una clausola rescissoria da stabilire nel contratto, commissioni alte. Tre fattori su cui si sta lavorando,su tutti gli aspetti, c'è ancora da trattare. E sa di dover fare in fretta, perché anche nella serata di ieriche il Paris Saint-Germain poteva chiudere con il precedente ds Antero Henrique, poi saltato con la rabbia dell'entourage e del giocatore. Ora il PSG - con mezzi economici importanti - torna alla carica. Per questo la Juve non ha tempo da perdere. Ma prenderà de Ligt chi accontenterà le sue pretese. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com