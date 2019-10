Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, parla a Veronica Inside, programma olandese, di questa sua nuova avventura in bianconero dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen: "Sappiamo cosa può fare Leverkusen, lo abbiamo visto anche nel primo tempo, quindi siamo molto contenti della vittoria. Ho notato che mi sto abituando sempre più ai ragazzi e allo stile di gioco. All'inizio ci è voluto un po' per abituarsi. All'Ajax ero il leader e avevo molto da dire, dovevo trovare il mio posto qui. Ora sento di averlo trovato. L'Italia è conosciuta come un paese in cui non giocano in modo molto offensivo, ma penso che si stia cambiando mentalità. Contro Leverkusen difendevamo molto alti e questo non mi accadeva nemmeno all'Ajax. Devo solo adattarmi e che sto migliorando ogni giorno".