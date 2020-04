Il difensore dellaha concesso una lunga intervista a Champions Journal:- "E' importante conoscere se stesso se sei mentalmente a posto; se sei pronto, nessuno può fermarsi. Questo è qualcosa che ho iniziato a realizzare adesso, ed è qualcosa di positivo. Fare un passo indietro e vedere cose che magari puoi migliorare. Ecco cosa faccio. Per capirci, la stabilità mentale è davvero importante per i difensori".- "Fino ai 15 anni, sono stato un centrocampista offensivo. Ho giocato tanto a centrocampo, segnato alcuni gol, fatto parecchi assist. Poi all'improvviso mi hanno detto che sarebbe stato meglio se fossi arretrato di una posizione, da centrale di difesa. All'inizio pensavo: 'Ma a me non piace fare il difensore', adesso inizio a realizzare che anche aver iniziato in mezzo al campo mi ha aiutato tantissimo. Ecco, sono davvero contento di questa crescita che ho intrapreso. Da quando l'ha fatto il Barcellona, la squadra del tiki taka, tutti volevano giocare da dietro. E per giocare da dietro hai bisogno di difensori bravi col pallone. Ecco perché l'abilità tecnica è davvero importante nel mio ruolo".- "Il mio mentore all'Ajax è stata la leggenda Barry Hulshoff, ci vedevamo ogni settimana per parlare di calcio. Koeman? Imparo tantissimo da lui. Prova ad aiutarmi in situazioni specifiche e ha già lavorato con Van Dijk in precedenza, così prova a metterci insieme nel miglior modo possibile. Mi dà tutti i consigli che ha raccolto durante la sua carriera da calciatore".- "E' incredibile giocare con, uno dei migliori al mondo. Credo che insieme formiamo un ottimo duo. E ora alla Juventus con, sono difensori con tanta esperienza che conoscono tutto del calcio. Imparo, provo a farlo, anche da loro".