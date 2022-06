Doppia coppia Juve a Portofino. Matthis de Ligt allontana le voci di mercato e si rilassa in vacanza insieme alla sua fidanzata Annekee, Federico Chiesa e la compagna Lucia Bramani. Relax, sorrisi e qualche scatto sui social per immortalare i momenti più belli della vacanza. L'inizio della nuova stagione è dietro l'angolo, il centrale olandese è nel mirino del Chelsea ma nella testa dell'ex Ajax c'è la voglia di staccare e divertirsi insieme alla fidanzata e gli amici. Lui e Chiesa insieme a Portofino, con la Juve sullo sfondo.



