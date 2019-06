Ritorno di fiamma tra la Juventus e Matthijs De Ligt. Secondo quanto riferito da Sky Sport il difensore dell'Ajax avrebbe aperto nelle ultime ore al trasferimento in Italia al club bianconero. Dopo la mancata chiusura con Barcellona e PSG, l'olandese sarebbe pronto a sedersi a trattare con Paratici. Per lui, secondo il De Teelegraf, sarebbe pronto un contratto da oltre 15 milioni di euro a stagione. All'Ajax per il cartellino del classe '99 la Juve sarebbe invece pronta a offrire 70 milioni di euro.