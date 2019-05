Continua la caccia a Matthjis De Ligt. Il difensore olandese è prossimo a lasciare l’Ajax, il club che lo ha lanciato a livello internazionale. Non è semplice intuire dove andrà ad accasarsi. In precedenza, sembrava tutto pronto per firmare con il Barcellona, ma la pista catalana sembra essersi progressivamente raffreddata. La Juventus ha mostrato il proprio interesse da tempo, ma deve fronteggiare la concorrenza di diversi club. Il Manchester City e lo United si sono fatti avanti. L’ultima novità riportata dal Mundo Deportivo è l’inserimento del Paris Saint-Germain. I parigini vogliono De Ligt per puntellare una difesa apparsa traballante nel momento decisivo della stagione. La sfida alla Juve e alle altre big è lanciata.