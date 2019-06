Cristiano Ronaldo chiama de Ligt alla Juventus. Il difensore olandese dell'Ajax ha raccontato dopo la finale di Nations League persa ieri sera in Portogallo: "A fine partita CR7 è venuto da me per chiedermi di andare a giocare con lui alla Juve. All'inizio non avevo capito ed ero un po' scioccato, poi ho sorriso ma non ho detto nulla perché stavo ancora pensando alla sconfitta. Non so ancora dove andrò. Ora vado in vacanza e mi riposo, poi vedremo".



Dal canto suo, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: "Giocherò ancora molti anni, il Portogallo può solo crescere. Ho vinto il 30° della mia carriera? I numeri parlano da soli, vincere aiuta a vincere. Ma non vivo ossessionato, come ho sempre dimostrato. Quest'anno ho vinto tre trofei, cosa devo fare di più?". I tifosi juventini gli chiedono di riportare la Champions League a Torino.