, dopo aver assistito da casa a Euro 2016 e al Mondiale 2018, un cambio di ciclo era obbligatorio. La scossa è arrivata, infattiLa federazione olandese dopo la mancata qualificazione all'ultima Coppa del Mondo,. L’illustre ex difensore del Barcellona ha cominciato a creare una squadra partendo praticamente da zero,, che però non erano mai riusciti ad esprimere completamente il proprio talento. Le nuove idee hanno dato ragione a Koeman, che nel giro di poche settimane è riuscito prima a battere la Germania e poi a prevalere sulla Francia campione del mondo.Le chiavi del successo del nuovo ciclo oranje però sono molteplici. A partire dal portiere. Koeman ha deciso di affidarsi a Kasper Cilessen, "secondo" del Barcellona, che però ha delle buone capacità tecniche e la giusta esperienza per esprimersi ad alti livelli con la propria nazionale.(19 anni) centrale dell’Ajax, già seguito dai club più prestigiosi d’Europa elaterale del PSV classe '96.(21 anni), centrocampista dell’Ajax molto tecnico e dotato di un’ottima visione di gioco, affiancato da De Roon (Atalanta) o Strootman (Marsiglia) e Wijnaldum (Liverpool).che, dopo gli anni bui al Manchester United, si è ritrovato al Lione mettendo da parte il suo gioco individualista e ponendo le sue qualità al servizio della squadra. Dimostrando il suo valore con prestazioni importanti, come in occasione della vittoria contro la Francia in cui è stato eletto migliore in campo.Qualcosa di simile anche se meno eclatante è successo con Ryan Babel: l'esterno classe '86, in forza al Fenerbahce, sembra vivere una seconda giovinezza e il suo apporto è uno degli elementi più sorprendenti di questa Olanda. Questi sono solo alcuni dei dettagli che spiegano le caratteristiche di una nazionale capace di battere le ultime due squadre campioni del mondo e qualificarsi alla Final Four di Nations League. Il percorso è segnato, ora a questi ragazzi non resta che continuare su questa via per riportare all’Olanda il prestigio che ha smarrito.