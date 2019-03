Matthjis de Ligt ha giganteggiato anche a Madrid contro il Real nella clamorosa partita di Champions di ieri sera. Sotto gli occhi attenti degli osservatori bianconeri, che una volta di più hanno capito come sia ormai pronto al grande salto, De Ligt ha quindi confermato tutto il proprio valore. Continua quindi la corsa per il capitano dell'Ajax, la Juve fa sul serio, si è mossa in anticipo con Mino Raiola ed ora deve riuscire ad accontentare le pretese del club olandese. Con un grosso problema: continuando così, il prezzo è destinato a salire...