Il suo gol contro lo Spezia ha permesso alladi centrare la prima, sofferta, vittoria in campionato. Tanto non basta però per spazzare via i dubbi sul futuro di Matthijs, uno dei migliori difensori d'Europa da due anni, quando la Juve decise di acquistarlo per 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, ma. La presenza di Bonucci e Chiellini fa sì che l'olandese spesso si alterni ai due azzurri e, soprattutto in questo inizio di stagione, hanno colpito le esclusioni dalla formazione iniziale contro Napoli e Milan.A mettere in dubbio la sua permanenza in bianconero, però, non sono le scelte e la considerazione di Massimiliano Allegri, ma le parole del suo agente, Mino. Intervistato da Rai Sport nei giorni scorsi, il procuratore ha infatti dichiarato he "​. Il mercato funziona così". Raiola cha anche aggiunto che de Ligt attira ancora "molti interessi" su di sé, in primis quello delche già dai tempi dell'Ajax segue il classe '99.La situazione finanziaria dei blaugrana rende difficile, a oggi, pensare a un acquisto del genere.ed è ancora convinta dell'investimento fatto due anni fa, sa di avere il futuro della difesa in casa e già pronto a raccogliere l'eredità di Bonucci e Chiellini. Ma sa che,prevista nel contratto dell'olandese al momento della sua firma. Una cifra fuori mercato per quasi tutti i club, soprattutto dopo la crisi economica post Covid, ma che costituisce una via d'uscita all'ex capitano dell'Ajax.