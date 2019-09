Premiato al The Best FIFA, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo arrivo a Torino: "Ci sono stati molti cambiamenti ma sta andando bene, sono davvero contento della scelta fatta in estate quando ho firmato per la Juventus - riporta Tuttosport - Sto imparando l'italiano. Sia la lingua che il calcio, molto differente, rispetto a quello olandese. Sono molto contento di essere qui, è davvero bello ricevere un premio con i voti degli altri giocatori, è un grande riconoscimento. È stato un momento emozionante e di enorme orgoglio salire sul palco con quei giocatori, alcuni dei quali sono letteralmente delle leggende viventi. È un grande onore essere qui. Ho avuto la fortuna di aver giocato sia con Van Dijk che con Cristiano Ronaldo, ma francamente non riesco a scegliere tra i due".