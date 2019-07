Il rapper torinese prende la sua hit estiva e ci rappa live un testo a tinte bianconere, descrivendo il tormentone di mercato della sua Juventus. Lo aveva fatto, il giorno in cui era stato presentato ufficialmente CR7 a Torino e l'anno prima con, per sfogare il suo disappunto per il passaggio del difensore dalla Juventus al Milan.Quest'anno, ancora una volta a Radio 105, ospite del dj e conduttore di 105 Mi Casa, Max Brigante, il giovane rapper ha invocato a tutto flow l'arrivo in bianconero del forte difensore olandese., che aggiunge anche entusiasmo per l'altro probabile colpo estivo della Juventus,, proprio a ridosso del weekend nel quale sia Ajax che Inter annunciano che i loro ormai ex capitani non sono convocati per il ritiro austriaco e per la tuornée in Cina.Shade è solo uno dei tanti artisti della scena rap e trap italiana che si diletta in citazioni calcistiche. Tra gli altri, basti citare. E poi ancora lae il suo "cazzo guardi", Tedua che nominae Mauro Icardi ine il duo milaneseIn questo clima di sintonia tra calcio e rap, con gli artisti che si occupano di calcio mercato, non sorprenderebbe