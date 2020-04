"Juve, sarà il tuo Gladiatore!". Firmato: Matthijs De Ligt. Il difensore olandese vuole diventare un leader della squadra bianconera, come raccontato ai tifosi su Instagram: "E' il mio film preferito, una fonte di ispirazione e di motivazione per me. Il protagonista parte dal basso e migliorando continuamente arriva al top".



Real Madrid e Manchester United (i club coinvolti per il futuro di Pogba) lo tengono d'occhio ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus non pensa assolutamente a privarsi del "Gladiatore".