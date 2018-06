. Perché il difensore classe '99 dell'Ajax stascalando posizioni nelle classifiche di gradimento bianconere, un'opzione approvata da Marotta e Paratici con Allegri che è favorevole al ringiovanimento della rosa anche nel reparto arretrato. Caldara è già arrivato e sarà certamente valorizzato; ma, non a caso dopo ilin gran segreto così come la città, è rimasto sempre in contatto con la Juve.- De Ligt è richiestissimo da tanti club importanti, anche società top a livello europeo. Tra i migliori centrali difensivi giovani al mondo,o altre soluzioni simili ma volerebbe più che volentieri a Torino. Il problema è che. Ecco perché de Ligt è un obiettivo in stand-by, la Juve aspetta per ragioni numeriche ma non molla la presa su questo talento puro. Sapendo bene che da un momento all'altro si rischia di perderlo. E Matthijs attende, il suo sì alla Juve è già arrivato, Raiola è al lavoro. Sarà una lunga estata per il difensore del futuro. Con i bianconeri alla finestra...