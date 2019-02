A margine della sfida contro il VVVenlo, il difensore centrale dell'Ajax, Matthijs De Ligt ha rilasciato in mixed zone un breve commento alle numerose voci di mercato che lo vogliono vicino al Barcellona e, soprattutto, alla Juventus.



Come riportato dal quotidiano catalano Sport, un giornalista gli ha domandato se fossero vere le voci di una firma imminente con la Juve, ma il classe '99 olandese ha glissato: "Durante tutto l’anno ho sentito rumors su questo argomento, e anche se dovessi negarlo ogni volta, queste voci non si fermerebbero. Io cerco solo di concentrarmi sulle partite con l’Ajax”.