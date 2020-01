Keje Molenaar, padre dI Annekee, fidanzata di Matthijs De Ligt, ed ex calciatore dell'Ajax, ha parlato a TuttoJuve del presente dell'olandese: "Ha conquistato il mondo Juve? Diciamo che Matthijs, partita dopo partita, si sta sempre più abituando alla Serie A. Lo vedo bene, gode di un buon stato di forma e ha sempre più fiducia nei suoi mezzi".



Dopo un periodo in cui Sarri lo ha tenuto in panchina, è tornato alla ribalta con due sontuose prestazioni. Con il Parma, infatti, ha fatto davvero una gran partita. Come l'hai giudicata? "Matthijs ha disputato un bel match, l'ho visto molto attento e preciso. Non ha sbagliato nulla. Era sempre al posto giusto al momento giusto".



A tuo parere, può esser cambiato qualcosa dal punto di vista della mentalità? Forse le molte critiche ricevute lo hanno davvero rafforzato ancor di più. "Sì sta abituando anche alla critica e alle sue estremità: oggi sei un vincente, domani sei un perdente e chissà che dopodomani non ritorni ad essere un giocatore di successo. Lui deve continuare a lavorare così come sta facendo ora, sono sicuro che i risultati non tarderanno ad arrivare".



Ed, infine, il ragazzo nonostante sia appena arrivato a Torino continua ad essere accostato al Barcellona. "Lui non comprende il motivo per cui la stampa continui ad accostarlo al Barcellona. Matthijs ed Annekee sono molto contenti della scelta, a Torino si trovano davvero molto bene".