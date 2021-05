Un forte vento di cambiamento sta per soffiare sulla Continassa. Chi non si muoverà di un centimetro sarà Matthijs De Ligt, considerato incedibile dalla Juventus assieme a pochi altri, come Chiesa e Kulusevski. La prospettiva Europa League potrebbe spingere Mino Raiola a guardarsi attorno, servirà un progetto solido per convincere l’agente alla rapida risalita, ma nel frattempo il club bianconero ha fatto il suo dovere. Stando a quanto riporta Tuttosport, la Juve avrebbe già respinto ben due approcci per l’olandese, ovvero quelli di Chelsea e Barcellona.