Lunga intervista concessa daai canali ufficiali della Uefa. Chiaro un obiettivo in testa, quello di vincere la Champions League."È stato difficile adattarsi a difendere perché molte volte ero abituato ad essere uno contro uno con un attaccante. In Italia, preferiscono avere più uomini contro un attaccante, quindi è abbastanza diverso, ma penso che mi abbia anche reso il difensore che sono oggi. Non ho paura di giocare uno contro uno o di difendere alto in campo. È qualcosa che ho imparato all'Ajax"."Fino a quando avevo 15 anni, ero un centrocampista offensivo. Ho giocato molto a centrocampo, ho segnato alcuni gol, ho fatto assist e poi all’improvviso mi hanno detto che sarebbe stato meglio per la mia carriera tornare indietro. All’inizio pensavo: “Non mi piace essere un difensore”, ma ora sto iniziando a capire che essere cresciuto come un centrocampista mi sta aiutando da difensore"."È la più grande squadra in Italia. Qui si vuole attaccare per vincere le partite. È importante costruire gioco da dietro, mostrare coraggio, dimostrare che vuoi giocare."All’Ajax, ho fatto forse un tackle ogni tre partite. In questa stagione con la Juventus, a un certo punto mi sono reso conto che stavo facendo troppi contrasti, ed ero tipo: “Hmm, perché lo sto facendo?” Ho analizzato il mio gioco e ho capito che forse è meglio rimanere in piedi e accompagnare l'avversario invece di affrontarlo".È importante crederci. Ogni squadra ha il sogno di vincerla perché le squadre sono così vicine tra loro proprio ora. Ci sono così tante buone squadre che non è possibile dire che si deve vincerla, ma provarci questo si. Facciamo del nostro meglio, sappiamo di avere una buona squadra, abbiamo molta qualità e dobbiamo dimostrare che vogliamo vincerla".