Capitano dell'Ajax, futuro della difesa olandese, prossimo a lasciare Amsterdam in estate. Matthijs de Ligt è pronto al grande salto e Juventus e Barcellona hanno iniziato tempo fa la lunga corsa al classe '99. Se i bianconeri si sono mossi in prima persona con Fabio Paratici presente in Olanda nel corso della sfida tra i Lancieri e il Real Madrid, con tanto di contratto già pronto per il giovane olandese (pronto un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro, che è quanto richiede il giocatore), il Barcellona prepara la contromossa.



INCONTRO CON RAIOLA - Nelle prossime settimane, infatti, Mino Raiola è atteso a Barcellona: ufficialmente per il giovane Xavi Simons, stella della Masia che il 21 aprile compirà 16 anni. Come scrive il Mundo Deportivo, però, sarà l'occasione anche per parlare di de Ligt, obiettivo catalano, che dall'Ajax hanno già prelevato Frenkie de Jong. Il Barcellona ci prova, la Juve è fiduciosa ma ha già avvisato Raiola: nessuna asta. De Ligt infiammerà l'estate.