L’arrivo di Matthijs De Ligt non ha particolarmente scaldato gli investitori in Borsa. Continua infatti a scendere il titolo della Juventus, un calo già cominciato nei giorni scorsi. Come riportato da Calcio e Finanza, il titolo bianconero ha chiuso la giornata in calo del 1.48% a 1,5270 euro per azione, mentre il FTSE Mib ha guadagnato appena lo 0.09%. Dopo un nuovo rally, che aveva portato il titolo da 1,4420 euro del 27 giugno a 1,5840 euro il 15 luglio, le azioni dei bianconeri hanno ricominciato a scendere di valore, perdendo il 3.6% nel giro di tre giorni. Restano bassi anche i volumi, con circa 7.6 milioni di azioni scambiate nella giornata odierna su una media degli ultimi tre mesi di 14.7 milioni giornalieri. La capitalizzazione della società bianconera è pari a 1.5 miliardi di euro, dopo aver toccato un massimo di 1.7 miliardi di euro.