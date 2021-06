IL TABELLINO

Il 3 luglio, a, si giocherà un quarto di finale che, per quanto si è visto in questo Europeo, sarebbe un errore sottovalutare:non rappresenta la storica nobiltà continentale, anche se una ha già vinto l’(la nazionale del Nord nel ‘92) e l’altra ha raggiunto una finale (la nazionale dell’Est nel ‘96), ma arrivano a questo punto del torneo con merito, entusiasmo e qualità, di sicuro favorita in questa gara.Due a zero a Budapest, è successo dopo 10' del secondo tempo per l’espulsione di(con un fallo di mano ha interrotto una chiara occasione da gol), ma già nei primi 45' la Repubblica Ceca ha giocato con intelligenza ed equilibrio, soffrendo solo un po’ la più tecnica Olanda. Primo gol di, secondo disu assist dello stesso, centrocampista dello Slavia Praga. L’ex doriano e romanistaha segnato il quarto gol del suo Europeo, ora è vicecapocannoniere alle spalle di Ronaldo.L’Olanda ha creato qualcosa di più della Repubblica Ceca nel primo tempo, ma l’occasione più nitida è capitata sul piede del veronese, messa lì da un bel tocco die se la palla è finita in angolo il merito è stato dello juventino, prontissimo a deviare il tiro a colpo sicuro del ceco. L’Olanda ha giocato di più e spinto di più soprattutto a destra, dove, probabilmente il miglior terzino destro di questo Europeo, ha attaccato a ritmo sostenuto. Una suainiziativa ha prodotto l’occasione migliore per gli orange con un tiro cross deviato dacon un ginocchio. Tuttavia la squadra di De Boer non ha avuto vita facile, la Repubblica Ceca l’ha contrastata bene in ogni zona del campo, grazie al robusto lavoro di, al controllo dello straordinariosu Wijnaldum (un fantasma rispetto alle gare precedenti) e alla corsa continua sulla fascia destra diche ha impedito a Van Aanholt di pareggiare, come rendimento, la prestazione del suo compagno Dumfries. I cechi non si sono preoccupati solo di difendere, per certi versi hanno ripetuto la partita dell’Austria contro l’Italia:sapendo che gli avversari avevano maggiore tecnica, ha impedito loro di esprimersi al meglio chiudendo e ripartendo.I primi 10' del secondo tempo hanno cambiato la partita. Poteva accadere a favore dell’Olanda con la clamorosa occasione di(bravissimoa portargli via la palla dai piedi con un’uscita bassa), è accaduto invece a favore della Repubblica Ceca. Un lancio per, che stava puntando la porta di, è stato intercettato con una mano daproprio mentre l’ex romanista lo stava saltando., e Attwell ha richiamato il collega di campo al monitor: inevitabile il cambio di colore per De Ligt, da giallo a rosso. De Boer ha abbandonato la difesa a 3 e l’ha schierata a, concentrali, con Dumfries a destra e Van Aanholt a sinistra come terzini. Ha messo Promes al posto di Malen e ha impostato la squadra col 4-4-1.La nazionale disi è impossessata del campo e con l’uomo in più è andata a un passo dal gol con, che ha cercato di piazzare la palla sul secondo palo trovando la respinta decisiva di Dumfries. Con pazienza e con un buon palleggio, laè rimasta nella metà campo olandese ed è arrivata al vantaggio su un angolo regalato dall’ex portiere romanistache si è fatto scivolare la palla dalle mani. Dalla bandierina, cross pennellato di Barak sul palo più lontano, uscita incertissima di, colpo di testa di(sormontato) sull’altro palo dove era appostato liberissimo, altro colpo di testa e palla in rete.ha messo dentro un altro attaccante, il gigante, al posto di, ma all’Olanda continuavano a mancare i pezzi da novanta come Wijnaldum e, solocercava di tenere insieme la squadra.. Davanti a Stekelenburg si sono aperte voragini e la Repubblica Ceca le ha sfruttate a suo piacimento. Ancora, il migliore dei suoi, ha intuito una linea di passaggio a metà campo, ha soffiato la palla allo spento Wijnaldum, è partito come una saetta, ha aspettato, gli ha messo la palla sul sinistro e da quel piede fatato la palla è finita, con un tiro al volo, sul primo palo.Marcatori: 68' Holes (RC), 80' Schick (RC).Olanda (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind (81' timber, Van Aanholt (81' Berghuis); De Roon (73' Weghorst), Wijnaldum, F. De Jong; Depay, Malen (57' Promes). Ct. De Boer.Rep. Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes (85' Kral), Soucek; Masopust (79' Jankto), Barak (90+2' Sadilek), Sevcik (85' Hlozek); Schick (90+2' Krmencic). Ct. Silhavy.Arbitro: S. Karasev (Russia).Ammoniti: 46' Dumfries (O), 56' Coufal (RC), 85' F. De Jong (O).Espulsi: 55' De Ligt (O).