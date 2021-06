Insieme alla sua Olanda e al Belgio, l'Italia di Roberto Mancini è una delle poche nazionali ad aver conquistato il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020 a punteggio pieno. Eppure, secondo il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, il valore della formazione azzurra andrebbe ridimensionato, rispetto alla pioggia di elogi degli ultimi giorni.



"Ho guardato molto bene l’Italia, giocano con tutta la squadra: hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco, loro hanno giocato contro tre squadre buone ma non top come la Francia", ha dichiarato il calciatore olandese.