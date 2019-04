"Ci siamo riusciti di nuovo, incredibile. Sappiamo di cosa siamo capaci e lo sapeva anche la Juventus". Questo il commento a caldo di Matthijs de Ligt nel postpartita dopo l'impresa ai quarti di finale di Champions League ai danni dei Bianconeri: "Abbiamo avuto un inizio difficile, poi abbiamo fatto molto bene: sono riuscito anche ad essere l'uomo partita, è incredibile! Non ho parole per questo, sono contento. Abbiamo sconfitto il Real Madrid e la Juventus, ora vedremo cosa arriverà. Non importa chi sarà la nostra avversaria (una tra Manchester City e Tottenham, n.d.r.), entrambe saranno partite difficili, ma lo erano anche queste. Non vedo l'ora di giocare".