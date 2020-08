Scopri nella gallery tutte le FOTO di Annekee Molenaar, lady De Ligt!

E’ arrivato anche peril momento del meritato riposo. Il difensore dellapochi giorni fa si è sottoposto a Roma a un intervento chirurgico per stabilizzare la spalla destra. Tempi di recupero lunghi, stimati in circa 3 mesi.I due sono molto attivi sui social, dove raccontano con frequenti post e stories le loro avventure. Annekee ha mostrato, in particolare, un allenamento intenso, in bikini, che ha infiammato il popolo del web e i suoi tanti follower.